جمال شيحة يطالب بتوحيد نظام التعليم في مصر

كتبت- هند الشامي:

طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوحيد نظام التعليم في مصر، وألا يكون هناك تعليم مدني أو ياباني وآخر ديني أو غيره، بل يكون واحدًا لكل أبناء مصر.

وقال "شيحة"، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة ما ورد في برنامج الحكومة بشأن محور التعليم والبحث العلمي: "أتمنى مصر يكون فيها تعليم موحد ونظام موحد لا يكون فيه تعليم ياباني وفرنسي وتعليم ديني وتعليم مدني، بالشكل ده هنلخبط الناس، والمفروض جرعة القيم التي تقدم للتلاميذ تكون واحدة، وإذا كنا نريد تطوير للتعليم في مصر وثورة في التعليم، فتلك تكون بتوحيد التعليم".

وأضاف "شيحة": "عايزين نربي الأجيال الجديدة على شيء واحد، مفيش حاجة اسمها 15% للتعليم الأزهري ويدرس لهم حاجة غير اللي بتدرس للتعليم العام، كده يبقى عندنا دولتين ونظامين تعليم، وبنربي أجيال مختلفة، ونحن لا ننتقص من أي مؤسسة، لكن نريد أن الدولة تعلم أولادها وتنشئهم على تعليم واحد وقيم واحدة".

وتابع: "مينفعش تعليم يخرج شباب متشبع بأفكار دموية نقاومها حاليًا، الأجيال لازم تتربى على قيم واحدة وتعليم واحد ويتلقوا نفس النوع من التعليم، وكل ذلك لم يترجم لا في توجه استراتيجي في الخطة ولا بيان للحكومة، وما الذي يمنع أن يحفظ الطالب القرآن الكريم في التعليم، لذلك أتمنى أن يكون توجهًا الدولة أن يحصل المواطنون على نفس نوع التعليم ونفس جودة التعليم، فكرة جودة التعليم تزداد كلما دفعت أكثر هذا خلل، ما المانع أقدم أجود وأرقى أنواع التعليم بقروش قليلة".