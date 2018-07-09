"الأوقاف" تعلن ميثاق المنابر: "وسيلة إصلاح وبناء وتعمير"

كتب- محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات للأئمة والخطباء أطلقت عليها ميثاق المنبر، ووزعته على المساجد في محاولة منها لمنع التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الاثنين، إن للمنبر رسالة عظيمة سامية، فهو موضع هداية، ووسيلة إصلاح وبناء وتعمير، ومنارة فكر واستنارة، وسبيل الوسطية والتسامح، ولا يمكن ولا ينبغي أن يكون عامل هدم أو تخريبًا أو إفسادًا أو تحريضًا، أو أن تختطفه جماعة أو حزب، أو أن يستغله شخص لمصالحه الخاصة، أو يوظفه لخدمة جماعة أو نشر فكرها أو أهدافها.

وأضافت الوزارة: "المنبر منارة رحمة وتيسير، لا تعسير ولا تشدد، فهو باب سعة لا باب ضيق، ولا يمكن أن يكون أداة سباب أو لعان، ولن نسمح أن يكون، فهو أمانة يجب الحفاظ عليها من غير المؤهلين وغير المتخصصين وغير المصرح لهم بالخطابة، وغير الموجهين إلى ذات المسجد بمعرفة الإدارة أو المديرية التابع لها بخطاب رسمي".

وشددت الأوقاف على أن من يخالف تلك التعليمات يحرم نفسه من صعود المنبر من جهة، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية من جهة، والمساءلة أمام لجنة الانضباط والقيم، ويكون قد أخل بأهم أمانة في ميثاق عمله ومدونة السلوك الوظيفي من جهة أخرى.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المقصود بمنبر المسجد الجانب الحسي المجرد ولا بصعوده مجرد صعود درجاته، قائلة: "إنما نقصد الجانب الحسي والمعنوي معًا، بحيث لا يسمح باستخدام المنبر ولا المسجد في نشر ما يخالف تعاليم الإسلام السمحة، أو الخروج على تعليمات الوزارة المنظمة، أو تمكين غير المصرح لهم بالخطابة من الخطابة أو أداء الدروس به".

وطالبت الوزارة كل من يصعد المنبر من المصرح لهم بذلك التعهد بالالتزام الحرفي بهذا الميثاق، وعلى جميع المديريات والإدارات العمل بما جاء بموجب هذا الميثاق من تاريخه.