مستشار بأكاديمية ناصر: "الموبايل" من أهم أسلحة حروب الجيل الرابع

كتب- محمد نصار:

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أي دولة لا يمكن أن تنتظم إلا بوجود الثواب والعقاب.

وحذر "شهود"، خلال أولى فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، في جلسة بعنوان "الأمن القومي وقوة الدولة الشاملة"، اليوم الاثنين، من حروب الجيل الرابع، وتحديدًا الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن مصر تعرضت لمحاولات تقسيم كثيرة عبر إثارة الفتنة بين الجيش والشرطة والشعب وأهالي سيناء، وأهالي النوبة، وآخرها "الشباب لازم ياخد فرصته".