  • عاجل: الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الجمارك.. "متلبسا برشوة" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    مستشار بأكاديمية ناصر: "الموبايل" من أهم أسلحة حروب الجيل الرابع

    02:22 م الإثنين 09 يوليو 2018
    مستشار بأكاديمية ناصر: "الموبايل" من أهم أسلحة حروب الجيل الرابع

    اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

    كتب- محمد نصار:

    قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أي دولة لا يمكن أن تنتظم إلا بوجود الثواب والعقاب.

    وحذر "شهود"، خلال أولى فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الذي تنظمه محافظة القاهرة، في جلسة بعنوان "الأمن القومي وقوة الدولة الشاملة"، اليوم الاثنين، من حروب الجيل الرابع، وتحديدًا الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

    وأضاف، أن مصر تعرضت لمحاولات تقسيم كثيرة عبر إثارة الفتنة بين الجيش والشرطة والشعب وأهالي سيناء، وأهالي النوبة، وآخرها "الشباب لازم ياخد فرصته".

    ناجي شهود أكاديمية ناصر العسكرية مؤتمر الشباب القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي حروب الجيل الرابع

    الخبر التالى:

    عمرو أديب عن القبض على رئيس الجمارك: "محدش بيخاف ليه"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان