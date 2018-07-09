"المؤتمر" ناعيًا قدري أبوحسين: خسارة للحياة السياسية في مصر

كتبت-مروة شوقي:

نعى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، اللواء قدري أبوحسين، محافظ حلوان الأسبق، ورئيس حزب مصر بلدي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الاثنين.

وقال "صميدة"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الراحل كان نموذجًا رائعًا في العمل التنفيذي والسياسي والحزبي، وبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والشعب.

كما نعى حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، "أبوحسين"، قائلًا إنه ترك بصمة في العمل السياسي، ورحيله خسارة للحياة السياسية والحزبية في مصر.

وتوجه حزب المؤتمر، بخالص العزاء لأسرته وقيادات وأعضاء حزب مصر بلدي، متمنيًا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.​