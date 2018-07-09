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    نائب رئيس "الثانوية العامة" يعلن انتهاء تصحيح الامتحانات اليوم

    02:14 م الإثنين 09 يوليو 2018
    نائب رئيس "الثانوية العامة" يعلن انتهاء تصحيح الامتحانات اليوم

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال خالد عبدالحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات، تنتهي اليوم من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، بمادة الكيمياء "لغات".

    وأضاف "عبدالحكم"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، تستعد لإجراء المراجعة النهائية على كراسات الامتحانات، ورصد الدرجات.

    وتابع "عبدالحكم"، أن أوائل الثانوية العامة والنتيجة النهائية ستكون على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، السبت المقبل، على أن تعلن النتيجة بالمدارس، صباح الأحد.

    وبدأت امتحانات الثانوية العامة، الأحد الموافق 3 يونيو الماضي، وانتهت الأحد الموافق 1 يوليو.

    خالد عبدالحكم نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة طارق شوقي وزارة التعليم

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