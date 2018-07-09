مصطفى بكري: القبض على رئيس الجمارك متلبسًا في قضية رشوة

كتب- أحمد الصعيدي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تم القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا في قضية رشوة.

وكتب "بكري"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "آخر ظهور لرئيس الجمارك المقبوض عليه كان مساء أمس، في عزاء شقيق وزير المالية السابق عمرو الجارحي، وبعد المغادرة بقليل، تم القبض عليه متلبسًا في قضية الرشوة".

وأضاف "بكري": "تحية للرجال الشرفاء الذين يطاردون الفساد والفاسدين".​