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    مصطفى بكري: القبض على رئيس الجمارك متلبسًا في قضية رشوة

    12:34 م الإثنين 09 يوليو 2018
    مصطفى بكري: القبض على رئيس الجمارك متلبسًا في قضية رشوة

    مصطفى بكري

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تم القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا في قضية رشوة.

    وكتب "بكري"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "آخر ظهور لرئيس الجمارك المقبوض عليه كان مساء أمس، في عزاء شقيق وزير المالية السابق عمرو الجارحي، وبعد المغادرة بقليل، تم القبض عليه متلبسًا في قضية الرشوة".

    وأضاف "بكري": "تحية للرجال الشرفاء الذين يطاردون الفساد والفاسدين".​

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    قضية رشوة مصطفى بكري مجلس النواب تويتر جمال عبدالعظيم مصلحة الجمارك

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