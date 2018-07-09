الأوقاف: "شاهين" اعتذر عن الإساءة لشيخ الأزهر خلال برنامج "على مسؤوليتي"

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، اعتذر عن الإساءة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في حلقة برنامج "على مسؤوليتي"، التي أذيعت أول أمس السبت.

وأضاف "طايع"، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه تم التحقيق مع مظهر شاهين بديوان عام وزارة الأوقاف، بعد إحالته للجنة القيم، مشيرًا إلى أن إمام وخطيب مسجد عمر مكرم قال خلال التحقيق معه، إنه انفعل خلال الحلقة وصدرت منه تصريحات ما كان يجب أن تصدر على الإطلاق.

وتابع رئيس القطاع الديني، أن الشيخ مظهر شاهين أعلن احترامه وتقديره لجميع القيادات الدينية بداية من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، ولم يسيء إلى أي منهم قبل ذلك، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تعمل تحت مظلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أحال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إلى لجنة القيم، بعد إساءته لشيخ الأزهر، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، أول أمس السبت.