في أول اجتماع برئاسة شريف إسماعيل.. لجنة أراضي الدولة تحدد 6 إجراءات ضد المتعدين

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضي الدولة بالمحافظات، تأكيدًا على توافق القرارات ومعايير التقييم.

وقال "إسماعيل"، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، اليوم الاثنين، إنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف، وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين في التقنين، مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين في أسرع وقت، وتحصيل حق الدولة

واستعرض "إسماعيل"، خلال الاجتماع، تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبدالغني، عن طلبات التقنين التي تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة في 14 يونيو الماضي؛ إذ أشار التقرير إلى تلقي 265 ألف طلب تقنين سجل منها على منظومة اللجنة التي تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة، 177 ألف طلب، ويجري استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عددًا من المعوقات التي واجهت لجان التقنين، وجرى التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين.

وذكر المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع في إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفي الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.

واتخذت اللجنة، خلال الاجتماع، عددًا من القرارات، يبرزها "مصراوي" فيما يلي:

1- مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها.

2- إنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمني محدد، واستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كافة المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها في هذا الأمر سواء كان دعمًا فنيًا أو قانونيًا.

3- الإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضي التي لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق في الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية، وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة.

4- التأكيد على المحافظات بحصر حالات البناء بعد التعدي على الأراضي التي تمت إزالتها قبل ذلك، حتى يتم ضمها لموجات الإزالة المقبلة.

5- التأكيد على المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لاستكمال قاعدة البيانات.

6- التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونًا.