"الزراعة" و"منتجي الدواجن" يبحثان سبل النهوض بالإنتاج الداجني في مصر

القاهرة- أ ش أ:

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء شركة لتجميع الذرة الصفراء والفول الصويا من المنتجين المحليين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، لتوفير مدخلات إنتاج الأعلاف للدواجن، بهدف خدمة صغار ومتوسطي المنتجين.

أكد ذلك الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه والدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لبحث سبل تطوير صناعة الدواجن في مصر.

وقال وزير الزراعة إن تلك الشركة ستكون معنية بتوزيع هذه المدخلات على المربيين بأسعار تعاونية ومناسبة لهم، بما يسهم في دعم مزارعي هذه المحاصيل، وتحقيق عائد مجزي لهم نظير إنتاجهم، بما يتماشى مع خطة الدولة في تسويق المحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح مرضي للفلاح .. لافتا إلى أن ذلك الأمر من شأنه أيضا النهوض بصناعة الدواجن وخفض الأسعار للمستهلكين.

وأشار أبوستيت إلى حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية للدواجن والنهوض بها، وتحسين المنتج وتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تحقيق هامش ربح مناسب للمنتجين .. مشيرا إلى إمكانية التوسع في نشاط الشركة التي يجري دراسة تأسيسها ليتم من خلالها أيضا تسويق منتجات الدواجن من خلال منافذ يتم إقامتها في كافة المراكز على مستوى الجمهورية، وكذلك تتولى الشركة توفير المجففات والمعدات اللازمة لشراء الذرة من الفلاحين بنظام الزراعة التعاقدية.

وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على تطوير بورصة الدواجن، من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لقواعد الإنتاج والتكلفة الفعلية مع إيجاد هامش ربح معقول للجميع، بحيث يكون هناك نظام للتسعير بناء على آليات ومدخلات محددة.

من جهتها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه يجري العمل على تطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر، واستكمال الخطوات التي تم البدء فيها لتشجيع الاستثمار الداجني، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، بما يسهم في التوسع وتنمية الإنتاج الداجني في مصر.

وأشارت إلى أن خطط تطوير الصناعة لم تغفل صغار المربين، بل تسهم بشكل كبير في دعمهم، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، وتوفير مدخلات الإنتاج لهم، وكذلك ضمان تسويق منتجاتهم.

بدوره، أكد الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد وكافة أعضائه حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم الممكن، لإنجاح خطط التطوير والتنمية، وأن الاتحاد لديه الاستعداد لتلبية الاحتياجات التموينية من الدواجن ومنتجاتها بالأسعار العالمية، وكذلك التعاون مع الوزارة من أجل إنشاء مراكز لتوزيع الدواجن وبيض المائدة بكافة مراكز الجمهورية لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات بسعر مُرضي للمواطنين.​