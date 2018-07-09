"الإسكان": تسليم 20 ألف وحدة سكنية في سكن مصر خلال عام ونصف

كتبت- سحر عزام:

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، سحب 10 آلاف كراسة شروط لـ20 ألف وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر في 8 مدن جديدة على مستوى الجمهورية.

وقال "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح دريم" المذاع على قناة "دريم"، اليوم الاثنين، إن مشروع سكن مصر تنفذه وزارة الإسكان لتلبية مطالب شريحة متوسطي الدخل في الحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبمساحات تتراوح ما بين 106 و115 مترًا.

وأضاف، أن المواطنين سيتسلمون وحداتهم في المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر خلال عام ونصف، موضحًا أن آخر موعد لسحب كراسات الشروط والحجز 22 أغسطس المقبل.