أخبار أهرام جمهورية فى حفل بلاك تيما علي المسرح المكشوف

محمد عاطف

يقدم فريق "بلاك تيما" حفلا فى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 12 يوليو الجاري، علي المسرح المكشوف، يتضمن باقة من أشهر اغانيه منها "إن راح منك يا عين، وأخبار أهرام جمهورية، وأنت فاكرنى هندى، وبحار، وزحمة، وقول آه، وكل مرة".

الجدير بالذكر ان فريق "بلاك تيما" تأسس عام 2004 ويضم ثلاث اعضاء هم " أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ، محمد عبده"، وهو يعد احد الفرق الفنيه الشبابيه التى تقدم مزيج مميز من الموسيقى وشكل خاص بها حيث تقدم اساليب موسيقية مختلفة منها النوبية والهيب هوب ، حاز الفريق على العديد من الجوائز منها جائزه الميوزك اوورد للشرق الاوسط.

وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذى تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر.