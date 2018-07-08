توفيق عكاشة عن حياة الدرديري: "سيدة وقفت في ظهري كالرجل"- صور

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القاهرة- مصراوي:

وّجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة رومانسية إلى زوجته الإعلامية حياة الدرديري، عبر حسابه بموقع "انستجرام".

وكتب عكاشة، "رحلة عناء منذ هوجة يناير ونحن الآن في حالة استقرار.. حملت كفنها مثلي على يديها ولم تخاف مثلي من أجل مصر.. إنها السيدة التي وقفت في ظهري رجلاً.. حياة الدرديري زوجتي الغالية".

وأرفق عكاشة برسالته صورة خلال قضائهما شهر العسل بالساحل الشمالي.

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" احتفل بزفافه على الإعلامية حياة الدرديري الاثنين الماضي بأحد المراكب النيلية، وانتشرت شائعات بعد الزفاف عن تعرضه لوعكة صحية وهو ما نفاه عكاشة.

وكان خبر زواج "عكاشه" و"الدرديري" قد أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الفترة الأخيرة.