الرباع محمد إيهاب: "أنا بطل.. ولما أطلب فلوس مقابل الظهور بالإعلام من حقي"

كتب- حسن مرسي:

أبدى اللاعب محمد ايهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، والحاصل على ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط، استياءه من تعرضه لهجوم من الإعلامي خيري رمضان عقب رفضه الظهور على شاشة التليفزيون المصري دون مقابل.

وقال "إيهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساءًا"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن "طلب مقابل مادي للظهور عبر شاشات الفضائيات لا يعيب اللاعب، خاصة مع بطل مصري قام بانجاز رياضي غير مسبوق".

ونفى بطل مصر في رفع الأثقال، علمه بأنه سيظهر عبر برنامج مصر النهاردة الذي يقدمه خيري رمضان بالتليفزيون المصري، قائلا: "معد البرنامج لم يوضح أن ذلك البرنامج يعرض عبر ماسبيرو".

ولفت إلى أن ماسبيرو صرح عظيم لن يتأثر بظهوري من عدمه، مؤكدًا أنه ظهر قبل البطولة على شاشة التليفزيون المصري مع الإعلامي عصام شلتوت وبدون مقابل مادي.

ودافع اللاعب الدولي، عن حقه في طلب مقابل مادي مقابل الظهور بوسائل الإعلام، قائلا: "أنا بطل وبصرف على نفسي وتدريبي.. ومن حقي أطلب فلوس لظهوري بالإعلام.. اشمعنى محمد صلاح نجم ليفربول".

ليقاطعه الإعلامي وائل الإبراشي: "10 آلاف جنيه ليس مبلغًا كبيرًا.. وحاولت استضيف محمد صلاح ووكيل أعماله طلب مبلغ خرافي كونه بطل عالمي".