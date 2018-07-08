بعد أزمة "57357".. نرصد 14 قرارًا لـ"الأعلى للإعلام" أثارت الجدل

كتب- مصطفى علي:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.

يأتي ذلك على خلفية إصدار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قرار بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا، وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.

وينشر "مصراوي" أهم القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مدار عام كامل منذ تأسيسه العام الماضي، بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام:

1- قرار بوقف بث إعلان "كورس لي مورال": أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بالوقف الفوري لبث الإعلان الخاص بمنتج "كورس لي مورال"، الذي يبث على قناة "كايرو دراما" وقناة "بانوراما فيلم".

2- قرار بحذف 6 مشاهد من 4 مسلسلات رمضانية: أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بحذف 6 مشاهد عرضت في 4 مسلسلات خلال موسم رمضان المنقضي لعام 2018، وذلك بناءً على تقرير لجنة الرصد والتقييم الإعلامي وتوصية من لجنة الشكاوى.

3- قرار بمنع نشر أي أخبار مجهولة المصدر والتحقق من جديتها قبل بثها: أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع نشر أي أخبار مجهولة المصدر، ويدخل ذلك ضمن الواجبات الأساسية لوسائل الإعلام للتحقق من جدية الأخبار قبل بثها أو نشرها مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة للنشر.

4- قرار بمنع ذكر اسم شيخ الأزهر دون لقب فضيلة والبابا دون لقب قداسة على أن تلتزم به جميع وسائل الإعلام.

5- قرار من المجلس بتحميل الإعلامي مسؤولية تجاوزات ضيوفه، وذلك في قراره رقم 2 لسنة 2018، وعلى مقدم البرنامج حال وقوع أي تجاوزات من ضيفه أن ينذره، وإذا استمر فإن مسؤوليته وقت الحلقة تبرير ذلك للمشاهدين.

6- قرار بمنع إذاعة إعلان "أبلة فاهيتا": أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بمنع عرض وإذاعة إعلان "فودافون" الأخير لـ"أبلة فاهيتا"، نظرًا لما يحتويه من مشاهد وألفاظ لا تليق بالذوق العام، وتجافي كل القيم وتحض على السلوك السيء، فضلًا عن هبوط مستوى الذوق العام له.

7- "الأعلى للإعلام" يقرر منع بث المسلسلات +18 قبل الساعة 12 مساء: قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إنه من حق المجلس مراجعة كل ما يُعرض على الشاشة، موضحًا أن الأعمال الدرامية "+18" والتي تكون مخصصة للكبار فقط، سيتم منعها من العرض على الشاشة قبل الساعة 12 مساءً، وتخصيص تلك الأفلام من منتصف الليل حتى الصباح.

8- قرار بمنع ظهور الإعلامية منى أبوشنب على الفضائيات: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأربعاء، منع الإعلامية منى أبوشنب من الظهور على الفضائيات والصحف لتطاولها على النساء التونسيات بشكل لا يليق.

9- قرار بوقف برنامجي "الكورة كل يوم" و"ملعب الشريف" لوقوعهما في تجاوزات مهنية.

10- قرار بوقف برنامج "صح النوم" للإعلامي محمد الغيطي بسبب الشكوى المقدمة من موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق بسبب تجاوزات صدرت بحقه خلال البرنامج.

11- قرار بوقف بث إعلان كريم عبد العزيز لشركة "we": أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف بث واحد من إعلانات شركة المصرية للاتصالات "we"، الذي يقدمه كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في أفريقيا، خاصة وأن ما ورد في الإعلان يعتبر أمرًا يسيء إلى العلاقات المصرية - الأفريقية، ويضر بمصالح الدولة المصرية في أفريقيا.

12- قرار بإيقاف برنامج "الوسط الفني" على قناة "الحدث اليوم": قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إيقاف بث برنامج "الوسط الفني"، على قناة "الحدث اليوم"، لمدة أسبوعين لما بدر من تجاوزات وصفها بـ"أخلاقية ومهنية"، تسيء إلى الأعراف والتقاليد والذوق العام المصري وميثاق الشرف الإعلامي من عرض ملابس خاصة جدًا لإحدى الفنانات.

13- قرار بإيقاف برنامج "SNL بالعربي": قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "SNL بالعربي" الذي يبث على قناة "ON.E"، وذلك لدأبه على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية التي لا تليق بالعرض على المشاهدين وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية.

14- قرار بإحالة أحمد سعيد، مقدم برنامج كلام في الكورة على قناة ltc للتحقيق أمام النقابة المختصة لما بدر من تجاوزات عنه تخالف الأعراف المهنية والقواعد الأخلاقية.