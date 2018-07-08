"أبوستيت": قانون الزراعة ضمن أولوياتنا.. ويجب تفعيل الكارت الذكي للفلاح

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تكليف المستشار القانوني بالوزارة، لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالزراعة، بهدف إنجاز الإصلاح التشريعي المطلوب منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري وكيل اللجنة، وحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المخصص لاستعراض برنامج الحكومة فيما يخص ملف الزراعة.

وأضاف الوزير، أن قانون الزراعة سيكون من أولى التشريعات التي سيتم مراجعتها باعتباره أساس التطوير لمواكبة العصر الحديث.

وتابع، أن الوزارة لا بد أن تبدأ في تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح، مشيرًا إلى أنه مع بدء التفعيل، سيشجع باقي الفلاحين على الحصول على الكارت لما سيكون له من مميزات.