وزيرة الهجرة تلتقي وزير التعليم العالي لبحث إنشاء جمعية "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج

كتبت- مروة شوقي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث إجراءات إنشاء جمعية "مصر تستطيع"، بعد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي نظمتها الهجرة للاستفادة من العلماء المصريين بالخارج.

وقالت مكرم، وفق بيان الوزارة، إن انشاء الجمعية، يهدف لتكوين قاعدة بيانات خاصة لكل الخبراء والعلماء للاستفادة منهم في كافة المجالات وتخصصاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي لديها بعض البيانات العلماء.

وأضافت: "سيتم التنسيق بين الوزارتين لاختيار مجلس إدارة الجمعية من الأعضاء بالداخل أو خارج مصر من الأسماء والبيانات الموجودة بوزارة الهجرة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة ستجتمع الأسبوع المقبل، للاختيار من بين الأسماء المرشحة من قِبل الوزارتين".

وأوضحت "مكرم"، أن مهمة الجمعية هي الاستفادة من العقول المهاجرة وحلقة اتصال بين الداخل والخارج، فضًلا عن مساعدة الشباب على الحصول على منح تدريبية في الخارج، تنظيم وتعظيم الاستفادة من العلماء، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلماء وتخصصاتهم المختلفة.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أنها سبق والتقت السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث إجراءات إشهار جمعية "مصر تستطيع"، لافتة إلى الانتهاء من الإجراءات الورقية ليتبقى الإعلان عن الأسماء فقط، حيث إنها الخطوة الأخيرة لبدء عمل الجمعية.​