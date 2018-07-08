ننشر شروط "السكك الحديدية" لقبول الطلبة الجدد بمعهد وردان

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قبول 100 من الطلاب الذكور بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل بمعهد وردان للعام الدراسي 2018 /2019، ومدة الدراسة ثلاث سنوات يمنح بعدها الخريج دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية.

وقال المهندس السيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن شروط القبول بالمعهد تتضمن عدة نقاط أهمها أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي عام 2018، وألا يقل مجموع الطالب عن 210 درجات على أن تكون أولوية القبول بالمدرسة للأعلى في المجموع ثم اجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي، وألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2018.

وأوضح رئيس السكك الحديدية، في تصريح خاص لمصراوي، أنه في حالة عدم اكتمال العدد من إحدى المحافظات المعلن عنها، سيتم استكمال العدد من المحافظات المجاورة داخل المنطقة طبقًا لشروط أولوية القبول، لافتًا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات عن طريق البريد، ولكن التقديم سيكون باليد عن طريق ملف مخصص للتقديم، وسداد مبلغ 6 آلاف جنيه نظير الإقامة والإعاشة، اعتبارًا من الدفعة الحالية.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل الإعلان الخاص بالهيئة بمواعيد التقديم الخاصة بكل محافظة على حدة.​