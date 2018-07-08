"إعلام النواب": لنا الحق الأول والأخير في اتخاذ أي قرار بشأن قانون الصحافة

كتب- أحمد علي:

قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن قانون الصحافة والإعلام، سيتم النظر إليه داخل اجتماعات اللجنة فور وصولها إلى المجلس رسميًا.

وأضاف "عوارة"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن الملاحظات تأتي متفقة مع رؤيته الخاصة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه أبدى عددًا من الملاحظات حول القانون خلال مناقشته باللجنة، والتي توافق بعضها مع ما أشار إليه مجلس الدولة.

وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه لديه ملاحظات بخلاف ما جاء بتقرير مجلس الدولة، منها منح الهيئة الوطنية للصحافة سلطة مد السن للعاملين بالموسسات الصحفية حال الحاجة إلى ذلك، في الوقت الذي لم ينص فيه قانون الهيئة الوطنية للإعلام على ذلك، ما يعني أن هناك تمييزًا بين الهيئيتن، فضلًا عن ضرورة نص القانون على كيفية التعامل مع القنوات المملوكة لجهات أجنبية، وتحديد آلية تناولها للأحداث، حتى لا يكون هناك إضرار بالأمن القومى على المستوى القريب أو البعيد.

وذكر "عوارة"، أن هناك فرصة لإعادة النظر في تلك الملاحظات التي أشار إليها مجلس الدولة في القانون، لتداركها، مع الوضع في الاعتبار أن البرلمان له الحق الأول والأخير في اتخاذ ما يراه بشأن القانون".

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إعداد ملاحظاته بشأن قانون الصحافة والإعلام، وأشار فيه إلى عدم دستورية بعض المواد.