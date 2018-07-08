"النواب" يقرر استدعاء ممثل الحكومة للرد على بعض البنود الغامضة بالبرنامج

كتب- أحمد علي وهند الشامى:

قررت اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، استدعاء الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتوضيح بعض الأمور الغامضة ببرنامج الحكومة.

جاء ذلك فى إطار اجتماع اللجنة اليوم الذى تعقده اللجنة، بكامل أعضائها، لاستلام ملاحظات اللجان الفرعية بشأن برنامج الحكومة، والذى يشمل المحاور الـ5 الواردة ببرنامج الحكومة وهي، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوي معيشة المواطن المصرى.

وأكد السيد الشريف، على أن استدعاء الحكومة يأتى لتوضح بعض الأمور الغامضة التى آثارها النواب بمناقشات اللجان الفرعية طوال الأيام الماضية.​