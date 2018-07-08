سامح عاشور يستنكر صدور قوائم بأتعاب المحاماة عبر "فيسبوك": غير صحيحة

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن بعض صفحات المحامين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طالعتنا بقوائم أتعاب المحامين لأعمال المحاماة من تأسيس شركات وإنذارات وكتابة عقود ثم أنواع الدعاوى من قضايا مدنية وجنح وجنايات ومحكمة الأسرة ومجلس الدولة تحت عنوان أتعاب خاصة بمحامين 2018.

وأضاف "عاشور"، في بيان اليوم الأحد: "زيلت إحدى صفحات هذا البيان بخاتم منسوب إلى نقابة المحامين، ويحدد البيان أمام كل عمل قيمة الأتعاب المقررة عليه"، قائلًا: "ما ورد في هذا البيان غير صحيح بالمرة، ويحمل الكثير من المغالطات، ولم يصدر عن نقابة المحامين العامة أو أية نقابة فرعية".

وأوضح نقيب المحامين، أن الأتعاب تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف في القضية الواحدة، متابعًا: "ليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر".

وحذر نقيب المحامين، من صدور مثل هذه البيانات والاجتهادات التي قد تؤثر سلبًا على موقف النقابة، خصوصًا في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب بحساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والتي بذلت فيها النقابة جهودًا كبيرة في إظهار عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى، مطالبًا المحامين بعدم مسايرة الحملات المغرضة والبيانات المزورة التي لا تستهدف صالحهم.