مكرم محمد لمصراوي: "الرأي العام معي.. وجموع الصحفيين يؤيدوني"

كتب - محمد عمارة:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن لديه عدة ملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي تناقشه لجنة الثقافة في مجلس النواب الفترة الحالية.

وأضاف مكرم، لمصراوي، ردا على موجة الانتقادات ضده: "ليس هناك ما يدفعني للاستقالة، جموع الصحفيين يؤيدوني، والرأي العام معي، أعرف مصر تماما زي كف إيدي".

وواصل: "أنا صحفي، وما فعلته بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357 قرار سليم 100%، وأتقاضى أجري من كتاباتي وهي مصدر رزقي فقط".

يأتي هذا كتعليق منه على قرار النائب العام، اليوم السبت، بمثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا على إثر إصداره قرارا الأسبوع الماضي، بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن قرار حظر النشر "منعدم ولا أثر له ويعتدى على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".

وأمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم".​