"مدبولي" يتابع حريق مستشفى الحسين مع شيخ الأزهر ووزيري الداخلية والصحة

كتب - محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعي، وأجرى 4 اتصالات مع الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيري الداخلية والصحة، ومحافظ القاهرة، للاطمئنان على إنهاء أعمال الإطفاء، والرعاية الكاملة للمصابين.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إنه فور علم "مدبولي" بالحريق مباشرة، أجرى اتصالاً هاتفياً بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، لحشد جميع الإمكانات، والتنسيق الكامل، لسرعة تواجد معدات وأفراد الإطفاء، مع إخلاء المستشفى من المرضى، والمتابعة بشكل مستمر حتى انتهاء أعمال الإطفاء.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي اتصالاً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث، خاصة جهود إخلاء ونقل المرضى المحجوزين داخل المستشفى إلى المستشفيات المجاورة.

ووجه رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى، والتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى، مشدداً على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أولاً بأول.

وقالت وزارة الصحة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة، وأن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي يتم إخلائهم إلى المستشفيات المجاورة: المنيرة، ومنشية البكري، وأحمد ماهر، وباب الشعرية.