برلماني عن مشروع التأمين الصحي: الرئيس يعمل في صمت لصالح المواطن

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد العقاد، بتوجيهات وأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد، قائلًا: "يعلم كل الملفات ويدرك معاناة المصريين، ويعمل في صمت لصالح المواطنين جميعهم".

وأضاف "العقاد"، في بيان اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية يعلم ما تمر به المنظومة الصحية في مصر وقوائم الانتظار، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من قوائم الأمراض المستعصية والحرجة، من السكر والضغط وجراحات القلب المفتوح، خلال 6 أشهر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع تطوير المستشفيات النموذجية يوفر مستشفى نموذجيًا بكل المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية، يكون بكل منهما مستشفيين، نظرًا للكثافة السكانية.