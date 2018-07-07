وفد برلماني يتفقد المناطق السياحية في مطروح

كتب- أحمد علي:

تفقد وفد من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم السبت، عددًا من المواقع السياحية بمحافظة مطروح، منها متحف كهف المارشال إفرين روميل، قائد القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وتفقد الوفد، عددًا من مقتنيات المرشال رومل، و3 من الخرائط العسكرية التي تؤرخ فترة الحرب العالمية الثانية، وخريطة ميدانية لحصار طبرق، وخريطة عسكرية تبين معركة العلمين، وتظهر فيها أماكن انتشار قوات المحور بقيادة ألمانيا، وخريطة عسكرية تبين خط سير المعارك بخليج السلوم عام 1941.

وزار الوفد البرلماني الذي يضم كلٍ من محمد عبده وحسني حافظ وأحمد سميح وياسين عبدالصبور وسمير صبحي، مطار مطروح، واستعرض العميد عمرو البنا، مدير الطيران المدني بمطار مرسي مطروح الدولي، عددًا من المشكلات التي تواجه عمل المطار، ويستوجب التدخل لحلها سريعًا.

واشتكى "البنا" من عدم انتظام خط المياه معظم الوقت بالمطار بما يتطلب شراء سيارات مياه بتكلفة عالية، وكذلك مصدر الكهرباء للمطار يأتي من المدينة، وهو خط هوائي، بما يتسبب في عدم انتظامه، ويشكل اضطرابًا في تشغيل أجهزة ومعدات المطار وتعطيل الأجهزة.

وشدد النائب حسني حافظ، على ضرورة حل مشكلات مطار مطروح، والنظر لها نظرة مستقبلية في ظل وجود مدينة العلمين الجديدة، المتوقع لها استقبال آلاف الزوار من مختلف الدول.