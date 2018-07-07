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نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تكرار حرائق مستشفى الحسين

05:39 م السبت 07 يوليو 2018
نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تكرار حرائق مستشفى الحسين

كتب- أحمد علي:
طالب هاني مرجان، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على أسباب تكرار حدوث حريق بمستشفى الحسين الجامعي.

وقال "مرجان"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إنه توجه للمستشفى فورًا، ووجه بضرورة توجيه الرعاية الكاملة للمرضى المصابين من جراء الحريق.

ونشب حريق هائل في الطابق الرابع بمستشفى الحسين الجامعي، التابع لجامعة الأزهر بالدراسة، اليوم السبت، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لإخماد النيران.

حريق مستشفى الحسين مستشفى الحسين الجامعي هاني مرجان مجلس النواب

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