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    "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة - فيديو

    04:00 م السبت 07 يوليو 2018
    "الأرصاد" تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة - فيديو

    انخفاض درجات الحرارة

    كتبت- مي مدحت:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة من سمات فصل الصيف، وهو ما يجعل الإحساس بدرجة الحرارة يكون أكثر من المعدلات المسجلة.

    وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن ارتفاع درجة الحرارة يستمر طوال اليوم حتى الغد، وتنخفض الحرارة إلى 37 أو 36 درجة بداية من يوم الاثنين المقبل.

    وتابع، أن درجات الحرارة ترتفع في الأوقات الأولى من الصباح، خصوصًا من فترة الظهيرة، وتنخفض تدريجيًا في منتصف اليوم على الساعة الثالثة عصرًا.

    الأرصاد الجوية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة التقلبات الجوية الرطوبة

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