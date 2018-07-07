نائب: أرقام بيان حكومة "مدبولي" تؤكد بداية جني ثمار الإصلاح

كتب- أحمد علي:

قال محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إن أرقام بيان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، تؤكد بداية جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي صدق في وعده مع المصريين بأن الخير قادم.

وأوضح ماهر، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حكومة مدبولي تحدثت عن رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 8%، ما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب بإجمالي 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، وكذلك بناء 13 مجمع صناعي، ما يرفع معدل النمو الصناعي إلى 10.7 بحلول 2022.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البيان أشار إلى تخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزي على 4 سنوات لعمل 350 ألف مشروع صغير ومتوسط، وهو ما يساعد بشكل كبير في خفض معدلات البطالة إلى 8%، مشيرًا إلى أن كل الأرقام حقيقية يسهل تنفيذها على الأرض.

وتابع أن أهم ما جاء في البيان هو محور بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء 7 جامعات أهلية وحكومية ودولية، و8 جامعات تكنولوجية جديدة، وعمل برنامج تدريب للمعلمين يشمل 500 ألف فرصة تدريبية، وتأهيل 80 % من المعلمين بنهاية البرنامج، وعلى مستوى الصحة تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.