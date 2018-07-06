معيط:"كدنا نعجز عن توفير "السوفالدي" بسبب أزمة الدولار قبل تحرير سعر الصرف" -فيديو

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر كادت أن تعجز عن توفير عقار السوفالدي لمرضى فيروس سي، لافتًا إلى أنه عندما كان يشغل منصب مساعد وزير المالية، بحث في البنوك عن 15 مليون دولار، ولم يجد، وكان رد البنوك: "معندناش".

وأضاف "معيط"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، "المرضى كانوا هيروحوا المراكز ميلقوش الدواء"، مشيرًا إلى أن الوضع تغير الآن، والدولار توفر.

وأكد أن تلك الأزمة كانت بسبب عدم وجود سيولة دولارية، والآن الوضع تغير والعملة الأجنبية تملأ البنوك، لافتًا إلى أن الدولة تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وليس المؤقت.