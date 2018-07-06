وزير المالية: السيسي اختار إنقاذ مصر على حساب شعبيته -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر رغم آثاره المؤلمة على المواطن المصري، متابعًا: "اتخذنا قرار الإصلاح الاقتصادي قبل أن يتأثر مخزون السلع الإستراتيجية".

وأضاف "معيط"، خلال حواره ببرنامج" مصر في أسبوع"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، أن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار إنقاذ البلد على شعبيته، متابعًا: "اللي في وسط المعركة مبيشوفش الجنود مبسوطين ولا لأ، الأهم هو قيادة المعركة".

وتابع وزير المالية، أن توقيت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي فُرض على مصر بعد تكالب الظروف عليها وكان ضرورة حتمية.