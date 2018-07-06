أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الثانوية حكومة مدبولي المدارس اليابانية نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

نقيب الصحفيين: الاعتراض على 8 مواد من 130 فقط في قانون الصحافة

10:53 م الجمعة 06 يوليو 2018
نقيب الصحفيين: الاعتراض على 8 مواد من 130 فقط في قانون الصحافة

عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين

كتب- حسن مرسي:

علق عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على الخلافات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة حول قانون الصحافة وقال إن الأغلبية تعمل تسير في طريق الحل، موضحا أن هناك بعض الشخصيات يريدون إشعال الخلاف وسكب الزيت على النار.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه يبحث عن الحوار لأن الصدام لا يصل إلى نتيجة، مؤكدا أن الاعتراض على القانون فى حوالى 8 مواد من 130 مادة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن الحوار الراقى بينه وبين الجهات المعنية سيصل لحل.

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين قانون الصحافة

الخبر التالى:

وزير المالية: السيسي اختار إنقاذ مصر على حساب شعبيته -فيديو
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان