حياة الدرديري تعتذر عن منصب مدير "الفراعين": "أنا زوجة أشهر إعلامي"

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كتب- محمد سامي:

تقدمت الإعلامية حياة الدرديري باعتذار رسمي عن منصب مدير عام قناة الفراعين إلى الإعلامي توفيق عكاشة، العضو المنتدب بالوكالة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي وإصدار القنوات الفضائية.

وقالت "الدرديري"، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "عكاشة" قبل اعتذارها الذي ستتقدم به كتابيًا عقب انتهاء إجازة زواجها.

وبررت "الدرديري"، قرارها بأن "وضعها الاجتماعي الجديد يتطلب وقت فراغ يسمح لها بإدارة شئون حياتها الخاصة وأن منصب مدير قناة الفراعين يتطلب وجودها على مدار النهار كاملا، مما سيؤثر على دورها في حياتها الخاصة، وتحديدا لأنها زوجة لرجل يعد أشهر إعلامي في الوطن العربي والأكثر تأثيرا في الرأي العام على المستوى المحلي والأقليمي والمصنف من أشهر الإعلاميين في العالم، مما يتطلب أن تكون متفرغة بجزء كبير لحياتها الخاصة وأنها تكتفي بمهمتها كمذيعة ومقدمة برامج ولن تقدم سوى برنامجا واحدا"- على حد قولها.

وكان أحد المراكب النيلية، شهد الاثنين الماضي، حفل زفاف الإعلامي توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديري بحضور أسرتيهما، بعدما عُقد قرانهما.

كانت الصفحة الرسمية لقناة "الفراعين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلنت نبأ عقد قران "عكاشة" و"الدرديري" الجمعة الماضي، بمنزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، بحضور والدها الحاج فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام فاروق الدرديري.

وقال "عكاشة"- خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الماضي- إن الإعلامية حياة الدرديري أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض الوشاة يختلقون المشكلات بينهما.