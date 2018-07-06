وزيرة السياحة: المعارض الخارجية أفضل وسائل الترويج لمصر

كتب- يوسف عفيفي:



عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجمعة، عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع كبريات الصحف العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى معرض الآثار المصرية "الكنوز الذهبية للفراعنة"، والذي تنظمه وزارة الآثار مع مؤسسة جريمالدي فورم بموناكو.

يفتتح المعرض، الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ويستمر خلال الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 7 سبتمبر 2018.

والتقت الوزيرة، صحيفة موناكو الأسبوعية "Monaco Hebdo"، وصحيفتي صباح موناكو وصباح نيس، كما أجرت مقابلة تليفزيونية مع التليفزيون الرسمي لإمارة موناكو، وأعربت- خلال اللقاءات- عن شكرها للدكتور خالد العناني وزير الاثار للجهود التي يبذلها للترويج للسياحة المصرية من خلال إقامة المعارض الخارجية للآثار المصرية، مشيرة إلى أهمية هذه المعارض حيث إنها أفضل وسيلة للترويج للحضارة المصرية القديمة، فهي بمثابة دعوة للعالم لزيارة مصر حيث انها تقدم لمحة للكنوز التي سيجدها السائح عند زيارته لها.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية السياحة ودعمها للاقتصاد القومي، وأشارت الى أهمية السوق الأوروبي كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، موضحة أن السوق الألمانية يأتي على رأس هذه الأسواق، لافتة إلى اهتمام وزارة السياحة باستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسية، كما استعرضت الوزيرة المؤشرات الإيجابية للسياحة المصرية في الربع الأول من 2018.

يشار إلى أن وزارة السياحة تشارك في معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" بإمارة موناكو، حيث ستقيم الوزارة جناحًا على هامش المعرض للترويج للمقصد المصري لمدة ٦٥ يوما. كما يظهر شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي "Egypt where it all begins (مصر بداية الحكاية) في الملصقات واللافتات (banners) الخاصة بالمعرض، وذلك بناء على الاتفاق الذي قام به وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع الجهة المنظمة للمعرض، يأتي هذا في إطار التنسيق الدائم بين وزاراتى السياحة والآثار في جميع المجالات، وتوجه وزارة السياحة للتعاون مع وزارة الاثار في المعارض الخارجية للآثار المصرية.