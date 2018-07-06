وزيرة الهجرة تستقبل وفدًا فرنسيًا من مجموعة دراسات "مسيحيي الشرق"

كتبت- مروة شوقي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا برلمانيًا فرنسيًا من مجموعة دراسات "مسيحيي الشرق"، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث يزور الوفد حاليًا مصر برئاسة النائبين الفرنسيين "كلود جواسجن" و"جويندال رويار".

استعرضت مكرم- خلال اللقاء- مهام الوزارة لتلبية طلبات المصريين بالخارج والتعبير عن أولوياتهم، وحل المشكلات التي تواجهها الجاليات في الخارج، وربط المغتربين بالوطن الأم ومؤسسات الدولة.

وتناولت مكرم، ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها عبر تحفيز المواطنين لاختيار السفر الآمن، كما تطرقت إلى وجوب مراجعة القوانين التي تخص حماية القصر في عدد من الدول الأوروبية، وأصبحت أهم عوامل تشجيع الشباب الصغير دون السن لمحاولة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت: "مصر من الدول التى تقدس مفهوم حق المواطنة، وترفض مصطلح أقباط المهجر، فجميعنا مصريين، وإنما هذا المصطلح تم تداوله لشق الصف المصري، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج كلهم مصريون بدون تفرقة وبدون تمييز".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أهتمام الوزارة بابناء المصريين في الخارج، كونهم خير سفراء لمصر في الخارج، وتنظم الوزارة لهم برنامجا توعويا وسياحيا يتضمن زيارة الأماكن والمعالم السياحية للتعرف على تاريخ بلدهم، بالإضافة إلى إعداد دورات تثقيفية لهم حول الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأوضح الوفد الفرنسي أن مصر تتمتع بتناغم وتلاحم كبير بين مواطنيها، مشددين على عمق العلاقات الثنائية وأن مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا هامًا لفرنسا.

وفي ختام اللقاء، قدم النائبان الفرنسيان "كلود جواسجن" و"جويندال رويار"، قلادة البرلمان الفرنسي لمعالي وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية.