كيف تستعد "الصحة" لتطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي؟

كتب - أحمد جمعة:

خمسة محاور تعمل عليها وزارة الصحة والسكان، لتطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يبدأ في محافظة بورسعيد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، على عدة خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وتشمل محاور المرحلة الأولى للتأمين الصحي: القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتطوير المستشفيات النموذجية، وتوفير المخزون الاستراتيجي من الألبان والأمصال، واستكمال مشروع القضاء على فيروس سي، انتهاءً بتجهيز وميكنة محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ القانون الجديد.

ويجري تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 6 مراحل، تبدأ الأولى بين عامي 2018 و2022، في 5 محافظات هي: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

قوائم الانتظار

تشمل المرحلة الأولى لتطبيق القانون، القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر.

واتفقت وزيرة الصحة هالة زايد، مع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، على ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، إضافة للتنسيق الكامل بين الوزارتين في جميع المجالات، لإنهاء قوائم الانتظار في جميع مستشفيات الجمهورية.

وكشفت وزيرة الصحة عن موافقة محافظ البنك المركزي على تدشين مشروع لإنشاء وحدة تكون مسؤولة عن دعم مشروع إنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات. كما وجهت ووجهت بتوفير المستلزمات الطبية للجراحات المختلفة، فضلًا عن توفير القوى البشرية المدربة من أساتذة الجامعات واستشاري وزارة الصحة وفنيين وتمريض.

ويجري حالياً العمل على ميكنة قوائم الانتظار من أجل التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات، وتدشين موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى المسجلين بقوائم الانتظار بالرقم القومي لإعادة توزيعهم على المستشفيات ذات الكثافة الأقل.

المستشفيات النموذجية

أطلقت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أي أعباء مالية إضافية عليهم.

وتقدم هذه المستشفيات الخدمة الثلاثية وهي أعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض في المستشفى، ويكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم كافة الخدمات الطبية.

المخزون الاستراتيجي

"مخزون الألبان يكفي 30 يوما فقط"، هكذا تحدثت وزيرة الصحة عن المخزون الاستراتيجي لألبان الأطفال وقت توليها الوزارة، فاجتمعت بالشركة المصرية لتجارة الأدوية ووجهتهم بسرعة توريد 900 ألف علبة لبن، من مناقصة العام الماضي، كانت لم تورد حتى الآن.

كما أبرمت الوزارة اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد 22.5 مليون علبة لبن "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى عام، وذلك بنهاية العام الجاري لتغطية احتياج البلاد، كما وجهت بالانتهاء من مشروع ميكنة ألبان الأطفال بجميع المحافظات في غضون 8 أشهر، وجرى بالفعل البدء تجريبيا ببرنامج الميكنة في 4 محافظات؛ تمهيدا لتعميمه في جميع الوحدات الصحية التي تصرف الألبان بالمحافظات.

فيروس سي

تشمل الخطة إجراء المسح والعلاج الشامل لمرضى فيروس سي بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.

ويأتي قرض البنك الدولي البالغ قدره 530 مليون دولار، الذي من المقرر أن تحصل عليه الوزارة خلال الأشهر المقبلة، ليساهم في إجراء المسح القومي لفيروس سي، والأمراض غير المعدية، وتم تخصيص 134.3 مليون دولار لهذا البند.

وقال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة تتوقع وجود نحو 3 إلى 4 ملايين مصاب بالفيروس، سيدعم القرض توفير العلاج لـ 1.5 مليون مريض منهم، والباقي من موازنة الدولة.

وستستمر الوزارة في حملتها للمسح التدريجي للأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تستهدف الوصول لمعدلات انتشار أمراض السكر والضغط والسمنة، بجميع محافظات الجمهورية.

تجهيز بورسعيد

هذه هيّ المرحلة الأهم في خطة وزارة الصحة، والتي تشهد تطبيق قانون التأمين الصحي على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، حيث تشهد تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.

ويتطلب اعتماد المستشفيات الحكومية بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، حصولها على الجودة من هيئة "الاعتماد والجودة والرقابة"، والتي توكل إليها مهمة التعاقد مع المستشفيات الملتزمة بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن تقديم خدمة صحية جيدة.

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية ببورسعيد 9 مستشفيات هي: بورسعيد العام، بورفؤاد العام، المصح البحري، النصر، الزهور المركزي، الحميات، التضامن، المبرة، النساء والولادة، فضلًا عن 40 وحدة صحية، يجري تجهيزها بمختلف أرجاء محافظة.

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