"الزراعة": مصر ستصبح مركز قوى في مجال الرقابة على الدواجن قريبًا

كتب- أحمد مسعد:

يستعد معهد بحوث صحة الحيوان، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال الوفد الرسمي الخاص بمنظمة "إيجاك الدولية" من أجل بحث اعتماد معامل البحوث التابعة للمعهد.

وأعلن الدكتور ممتاز شاهين، مدير صحة الحيوان بوزارة الزراعة، تجديد الثقة في اعتماد المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، من قبل المجلس الوطني "إيجاك".

وقال "شاهين"، لمصراوي، إن المعهد سيستقبل الوفد الأجني خلال يومي السبت والأحد المقبلين، للإعلان عن التجديد، مشددًا على أن مصر ستصبح مركز قوى في مجال الرقابة على الدواجن.

وتابع مدير معهد صحة الحيوان، أن الوفد سيبحث اعتماد 20 معملًا فرعيًا، لافتًا إلى اعتماد مركزي بنها وأسيوط الفرعي.

وشهدت العديد من المعامل المركزية التابعة لمعهد صحة الحيون فى عامي 2015 و2016، سحب الثقة من قبل "إيجاك"، بعد الإضرابات والمخالفات الخاصة بالشروط الدولية.