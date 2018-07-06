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    تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر الأحمر

    01:52 م الجمعة 06 يوليو 2018
    تدريب مشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر الأحمر

    القوات البحرية المصرية

    كتب- عمر مصطفى:

    نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم الجمعة، تدريبًا بحريًا مشتركًا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، والذي استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية.

    واشتمل التدريب، بحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهارًا وليلًا، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر.

    يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

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