احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالتعاون بين الجيش ووزارة الشباب

كتب- عمر مصطفى:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة القوات البحرية.

بدأت الاحتفالية بزيارة الطلبة للوحدات البحرية المنضمة حديثًا لقواتنا البحرية للتعرف على التطوير والتحديث الذي تشهده القوات المسلحة في مختلف الأفرع والتشكيلات.

وأعرب الطلبة، بحسب بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالفخر بقواتهم المسلحة، وما تمتلكه من قدرات قتالية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر القومي.

كما تضمن الاحتفال فقرات فنية لكورال الطلائع الذين قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعبر عن الانتماء لمصر وشعبها العظيم.

تأتي تلك الزيارات في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى الطلبة من مختلف الأعمار.​