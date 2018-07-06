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بالأسماء.. قطع المياه عن 5 مناطق بالزاوية الحمراء ظهر اليوم ​

12:31 ص الجمعة 06 يوليو 2018
بالأسماء.. قطع المياه عن 5 مناطق بالزاوية الحمراء ظهر اليوم ​

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام عبدالحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة اليوم الجمعة في 5 مناطق في الزاوية.

وأضاف عبدالحميد، في بيان، أن المياه سيتم قطعها من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر مساء بسبب أعمال الربط لخطوط المياه بشارع الشركات وشارع بورسعيد.

وتتضمن المناطق: الأميرية البلد، والأحلام والأشراف، أرض الجنينة، أبو ليلة، مساكن الضباط.

حي الزاوية الحمراء قطع المياه القاهرة مياه الشرب

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