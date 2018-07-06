​الصحة توضح حقيقة تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

كتب - أحمد جمعة:

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد ببعض وسائل الإعلام، حول تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لأجل غير مسمى.

وقالت وزارة الصحة في بيان في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إن الوزارة لديها خطة محددة لتطبيق القانون، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمس الخميس، لاستعراض آخر مستجدات تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وزارت الدكتورة هالة زايد محافظة بورسعيد بعد أيام من توليها المنصب خلفا للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق، وأجرت بعض التعديلات على خطة التأمين الصحي شملت اعتبار مستشفى النصر لكافة تخصصات الأطفال وعدم اقتصارها على علاج أورام الأطفال فقط.

وفي وقت سابق، حدد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، شهر أغسطس أو سبتمبر لتطبيق القانون في محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى التي تشمل محافظات: بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية.

غير أن وزيرة الصحة الجديدة لم تعلن حتى الآن موعدا نهائيا لتطبيق القانون في بورسعيد، حيث يجرى الانتهاء من تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية.