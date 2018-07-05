"العليا للحج": مستمرون في معاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إن جميع الفائزين بقرعة الحج السياحي لهم الحق في إجراء البصمة الحيوية "الإصبع والعين" بفروع شركة تسهيل على مستوى الجمهورية واستكمال الإجراءات بسلاسة تامة مع الشركة، مؤكدًا على استمرار معاينة سكن الحجاج بالأراضي المقدسة.

وقال شيحة لمصراوي، اليوم الخميس، إن كل ما هو معتمد داخل الأراضي المقدسة من قبل وزارة الحج السعودية ويتوافق مع الضوابط المصرية معتمد فورا لإجراء الحج هذا العام، وذلك من خلال المسار الإلكتروني الذي سمح بالتوثيق في مصر.

كانت وزارة السياحة، أعلنت بدء إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحية لتحديد مواعيد حجز البصمة لضيوف الرحمن بالتعاون مع شركة "تسهيل" المسئولة عن إجراء البصمة الحيوية للمواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ.