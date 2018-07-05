جامعة عين شمس ومحافظة القاهرة ينظمان مؤتمر "معاً من أجل مصر".. ​الأحد

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الأحد المقبل، مؤتمر "معا من أجل مصر" الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالا بثورة 30 يونيو 2013 والعيد القومي للمحافظة الذي يستمر حتى 12 من يوليو الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.

ويشهد افتتاح المؤتمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.

وذكرت جامعة عين شمس في بيان لها أن المؤتمر يهدف لتنمية الوعي الفكري والثقافي للشباب.

وأشار البيان إلى أن المهندس عاط عبد الحميد محافظ القاهرة أجرى جولة تفقدية للاستعدادات النهائية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس قبيل انطلاق فاعليات المؤتمر.