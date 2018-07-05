"الصحة": وفاة مواطن وإصابة 4 في انقلاب سيارة بـ"القاهرة الإسكندرية الصحراوي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 90 اتجاه القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم، أنه جرى الدفع بـ3سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، نقلت حالة الوفاة، والمصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

ولفت "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس، وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.​