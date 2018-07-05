وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان منظومة المخلفات الصلبة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا؛ لبحث منظومة إدارة المخلفات الصلبة بحضور القيادات المعنية بالوزارتين بمقر وزارة التنمية المحلية.

وحسب بيان، اليوم الخميس، شهد الاجتماع عرض ملامح إدارة منظومة المخلفات الجديدة والاعتمادات المالية المطلوبة خلال عامي 2018- 2019؛ لدعم المحافظات في المرحلة الأولى وأهم المشروعات المخطط تنفيذها من خلال جهاز تنظيم المخلفات إلى جانب بحث الأدوات التمويلية المشتركة بين الوزارتين لتنفيذ أهداف المنظومة كما جرى مناقشة الوضع المؤسسي للمنظومة في مصر إلى جانب تفعيل الخطة القومية العاجلة لمدة أقصاها عامان؛ لوقف التدهور البيئي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن ملف القمامة يأتي على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية لإيجاد حلول وتغيير واضح على أرض الواقع.

وقال شعراوي، إنه عقد خلال الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشركات والنماذج الناجحة العاملة في هذا الملف ومراكز الأبحاث الخاصة التي لديها أفكار لحل تلك المشكلة والنقيب العام للعامين بالنظافة وتحسين البيئة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تسعى مع باقي الوزارات المعنية بالحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن الهدف من هذا التعاون هو العمل على تنفيذ بعض التدخلات العاجلة في منظومة المخلفات للخروج برسالة على المستوى الوطني وهو شعور المواطن بالتغيير والاختلاف في فترة وجيزة من خلال تقديم خدمة يرضى عنها المواطن؛ انطلاقًا من المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومة ورفع شعار "مصر تنطلق" خلال الفترة المقبلة في كل المجالات.