الرئيس يصدر قرارات جمهورية جديدة بينها تعديل كردون "دمياط الجديدة"

القاهرة-)أ. ش. أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم ٢٦١ لسنة ٢٠١٨ بإعادة تخصيص مساحة ١٧ فداناً تعادل (٧١٧٤٨) مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة ٣١ر١٢٧٩٨ فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة ٥١ر٣١٨ فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.

وأيضًا أصدر قرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠١٨ بانتداب بعض القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

ونشرت تلك القرارات في الجريدة الرسمية.