"الآثار" تعلن العثور على دفنات آدمية وحيوانية ترجع لعصر ما قبل الأسرات

كتب- يوسف عفيفي:

تمكنت البعثة الآثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار والعاملة بتل آثار غزالة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من العثور على دفنات آدمية وحيوانية.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في بيان، إن الدفنات إحداهما تخص كلب صيد يرجح أنه من فصيلة السلوقية، ويرجع إلى عصر ما قبل الأسرات (نقادة الثالثة) وكان من المعروف أن هذا النوع من كلاب الصيد لم يكن يقتنيها سوي فئة معينة من البشر و الذين يتمتعون بقدر من الثراء ، حيث صورت بعض هذه الكلاب على صلايات عصر ما قبل الأسرات والعصر العتيق وهي تطارد الغزلان.

وأوضح أن الدفنة الآدمية هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها بالجزء الغربي من التل، وهي ترجع لنفس عصر الدفنة الحيوانية (عصر ما قبل الأسرات نقادة الثالثة)، حيث وجد بها شخص في وضع القرفصاء وبجواره المتاع الجنائزي مكون من أواني من الألباستر والفخار.

وتابع: الدفنة عبارة عن حجرة واحدة مشيدة من الطوب اللبن، يعتقد أنها كانت تستغل كمنطقة صناعية خلال عصر نقادة الثانية ) 2B) وحتى عصر الأسرة الأولى، بالإضافة إلى العثور على العديد من اساسات المباني المشيدة من الطوب اللبن بالكوم الغربي للتل

وأضاف عشماوي، اليوم الأربعاء، أن البعثة كشفت أيضا عن موقعين جديدين لتصنيع الجعة، يعدان اضافة للمواقع الخمس لصناعة الجعة في تل الغزالة والتي سبق وكشفت عنها البعثة البولندية التي تعمل بالموقع منذ عام ۱۹۹۸م، لتلقي مزيدا من الضوء علي أهمية تل غزالة في تصنيع الجعة.

و يعد تل غزالة الموقع الوحيد بالوجه البحري الذي يتم العثور به عن معامل لتصنيع الجعة ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات. و قد عثر ايضا علي ومجموعة من الصلايات، و الادوات الحجرية المتمثلة في سكاكين مصنوعة من الظران ( الزلط).

يذكر أن تل آثار غزالة والمعروف لدى السكان المحللين باسم تل الفرخة، من التلال الأثرية الهامة بالوجه البحري الذي عثر فيها على كثير من أسرار تاريخ عصر ما قبل الاسرات بالوجه البحري، وعلاقته بحضارات ما قبل الاسرات في الوجه القبلي والوجه البحري، وعلاقاتها بحضارات الشرق الأدنى في عصر ما قبل الاسرات حيث كانت تقع علي طريق التجارة مع فلسطين وقد كشف عن بعض الفخار المستورد منها.