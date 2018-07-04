"الآثار" تعلن: قريبا سنبدأ تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، البدأ في مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، عقب الانتهاء من تطوير منطقة هضبة الهرم بالجيزة، وذلك فقا للدراسة المطروحة بالوزارة.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الآثار تدرس مشروع تطوير القلعة بجدية واهتمام كبير، وهناك مجموعة من الشركات قامت بتقديم أفكار لإقامة عروض الصوت والضوء بأروقة القلعة، لكنها لم تستقر على شركة واحدة بعد، وبمجرد إجراء فعلي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أن الهدف من تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، هو تنشيط حركة السياحة بها، والاستفادة القصوى منها في الفترة الليلية وتعزيز الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والتاريخي بين المواطنين، لافتا إلى أن وزارة الآثار سوف تشرف على عرض الصوت والضوء، بينما ستديره الشركة التي سوف يقع عليها الاختيار.

وتعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي من أهم الأماكن السياحية في القاهرة، وهي إحدى المعالم العربية القديمة غير الفرعونية في المدينة، وشرع صلاح الدين الأيوبي في تشييد القلعة فوق جبل المقطم في القاهرة في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكنه لم يستطع إكمال عمارها في حياته، وأتمها من بعده السلطان الكامل بن العادل.​