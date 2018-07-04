تصل لـ500 ألف.. مشروع قانون بفرض عقوبات على استضافة الشيوخ غير المرخصين

كتبت- هند الشامي:

أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والتى تحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشان الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وأصبح نص المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار، وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج فى العقوبة.

وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.