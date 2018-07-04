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    برلماني: رئيس الوزراء تعهد بحل أزمة مياه الشرب بالبحر الأحمر

    02:19 م الأربعاء 04 يوليو 2018
    برلماني: رئيس الوزراء تعهد بحل أزمة مياه الشرب بالبحر الأحمر

    النائب أحمد أبو خليل

    كتب- محمد نصار:

    قال النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل القصير - سفاجا - مرسى علم"، إن برنامج الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، واقعي ويمس مشاكل واحتياجات المواطنين، خاصة في الجانب الخدمي والمعيشي.

    وأضاف "أبو خليل"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه التقى برئيس الوزراء عقب انتهائه من إلقاء برنامج الحكومة، وعرّض عليه المشاكل والأزمات التي تشغل بال المواطنين في محافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها أزمة الصحة والمياه التي يتكبد المواطنون الكثير من المشقة والمعاناة في سبيل توفيرها، إلى جانب مناقشة مشكلة تراجع النشاط السياحي بالمحافظة.

    وتابع عضو مجلس النواب: "رئيس الوزراء تعهد بحل مشاكل المواطنين في البحر الأحمر وتلبية احتياجاتهم، وسيولي أزمة المياه اهتمامًا خاصًا وسيعمل على حلها في أقرب وقت، وتوفير الدعم اللازم لها، وسيكرس جهود الدولة والمحافظة لحلها".

    وأكد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بعشرات الطلبات لمجلس الوزراء، لبحث هذه المشكلة وعرضها على المسؤولين في الوزارات، بالتعاون مع المحافظ اللواء أحمد عبدالله، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل تلبية هذا المطلب.

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