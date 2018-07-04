برلماني عن بيان الحكومة: بداية جني ثمار المشروعات القومية

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب أشرف رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الذي عرضته على مجلس النواب، يعد بداية لجمع ثمار المشروعات القومية التي بدأتها الدوله المصرية بقيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عثمان، في بيان، اليوم الأربعاء، أن برنامج الحكومة متميز ويغطي جميع الاحتياجات الأساسية والتنموية لمصر خلال الأربع سنوات المقبلة، وأنها وضعت نصب عينها برنامج عمل مكثف يتضمن الانتهاء من 1.1 مليون وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، والوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وتغطية الصرف الصحى بالمدن بنسبة 100%، وتوصيل الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، وتحقيق معدل نمو 8%، وخفض العجز إلى 6%، وخفض معدل البطالة إلى 8%.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن برنامج الحكومة "يؤكد جديتها الشديدة في الارتقاء بالمصريين ودفعهم للإحساس بثمار الإصلاح والتنمية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ألقى بيانًا في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء عرض فيه برنامج حكومته للأربعة أعوام المُقبلة.