"الصحة" تشن حملات مفاجئة على مستشفيات الجيزة لرصد شكاوى المواطنين

كتب - أحمد جمعة:

شنّ الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، وفريق من القطاع، حملات مفاجئة على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة الجيزة، لمراجعة توافر الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، ورصد شكاوى المواطنين والاستجابه لهم، لتقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة بعد توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق للمرور بشكل مفاجئ، على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، ضمن سياسة التقويم وحصر المشكلات بالمنظومة الطبية، وإصلاحها، وجرى المرور على مستشفيات البدرشين والحوامدية، ووحدات رعاية ميت أبورهينة والبدرشين.

وأضافت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنه جرت مراجعة أرصدة الألبان وصرف المواطنين بالوحدات الصحية بعد رصد عدد من الشكاوى عن نقصها، ومراجعة توافر الأدوية وتوافر البدائل والمثائل للمستحضرات الناقصة، والتأكد من حالة الأجهزة الطبية، كما سيتم اعداد خطة عاجلة لصيانة الأجهزة الطبية.

تعليق الصور: الصحة تشن حملة مفاجئة على الوحدات الصحية بالجيزة